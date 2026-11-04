伦敦国王学院的研究人员报告称，在一项临床试验中，数字项目RELAX降低了具有高水平重复性负性思维的孕期人群的焦虑水平。正如News-Medical报道，这项随机试验的结果发表在《JAMA Network Open》期刊上。

该试验共有268名18岁及以上、处于孕期第16至28周的人参与。参与者具有高水平的重复性负性思维和轻度至中度焦虑，但没有当前的精神疾病诊断或自杀风险。他们被随机分配至接受常规护理的RELAX组，或仅接受常规护理的组别。

该项目如何运作

RELAX组包括134名参与者。在四周内，他们在继续接受常规医疗护理的同时，通过笔记本电脑或平板电脑完成了12次简短的在线课程。每次课程包含30个与妊娠或日常情境相关的场景。

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这些场景描述了可被积极、中性或消极解读的模糊情境。该项目旨在教导参与者形成更积极的解读，并应对担忧以及长时间反复思考事件负面可能走向的倾向。

试验结果

作者报告称，与常规护理相比，RELAX结合常规护理显著降低了产前和产后的焦虑。数字疗法组还记录到产前和产后更低水平的抑郁，以及更低水平的重复性负性思维。

RELAX组81.3%的参与者完成了12次课程中的至少10次。大多数参与者对使用该项目的体验给予积极评价，并表示会向他人推荐。研究团队正在将该项目开发为名为LENS4Pregnancy的应用程序。

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