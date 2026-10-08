对42个国家数据的分析显示，在大多数受研究国家中，甲状腺癌、乳腺癌、结直肠癌、肾癌、子宫癌和白血病这六种癌症在20至49岁人群中的发病率正在上升。德国之声报道，并援引了一项2025年的研究。

结直肠癌趋势

研究人员艾米·贝林顿·德·冈萨雷斯比较了2003年至2017年期间20至49岁年龄组与50岁及以上年龄组的发病率。在较年长组中，除结直肠癌外，所有列出的癌症发病率也在上升。

结直肠癌的突出之处在于，约三分之一的国家中，其在较年轻成年人中的发病率上升速度快于较年长人群。贝林顿·德·冈萨雷斯表示，这是唯一一种似乎在年轻人中增加、同时在较年长人群中下降的癌症。

在英格兰，50岁以下人群结直肠癌的年度确诊率从2001年约每2.6万人1例，上升至2023年每1.2万人1例。同时，这位研究人员强调，年轻时患癌仍然罕见。

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增长原因仍在研究中

科学家目前尚无法明确判断，这一趋势是否表明病例数量实际增加，还是部分可由更高的认知水平、诊断能力以及对疾病早期阶段的发现来解释。一项针对15至39岁人群胰腺癌的美国研究发现，增幅几乎完全来自早期肿瘤，而死亡率没有变化。

与此同时，美国的一些研究也记录到晚期结直肠癌增加，这可能表明并非仅仅是疾病检出更加积极。世界卫生组织国际癌症研究机构指出，肥胖是至少13种癌症的既定风险因素。2021年的一项研究综述显示，患有肥胖症的年轻成年人在50岁前罹患结直肠癌的可能性几乎高出一倍。

流行病学家马克·冈特建议，为降低风险，应保持健康体重、增加运动、多摄入膳食纤维并减少饮食中加工肉类的数量。同时，他和贝林顿·德·冈萨雷斯指出，饮食变化的作用，包括超加工食品的作用，仍需要进一步研究。

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