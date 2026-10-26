新加坡管理大学成功老龄化研究中心的研究人员发现，在50岁至79岁人群中，友谊关系与更规律地接受癌症筛查有关。News-Medical报道了这项研究结果。

超过7000名参与者的数据

研究作者分析了7,139名Singapore Life Panel参与者的数据。他们评估受访者是否报告按照符合推荐指南的时间间隔，定期接受宫颈癌、结直肠癌和乳腺癌筛查。

在大多数被分析的群体中，朋友圈与此类检查的规律性存在直接关联。与此同时，根据研究人员的结论，家庭的影响更常通过人们对筛查的了解以及他们对此的态度体现出来。

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按年龄和筛查类型划分的差异

参加Healthier SG计划也与更规律的癌症筛查有关。研究人员推测，朋友可能通过鼓励人们加入该计划来促进这一点。除50至59岁组的结直肠癌检查外，这一规律在所有筛查类型中均有所体现。

在60至69岁和70至79岁的参与者中，没有记录到友谊联系与规律结直肠癌筛查之间的直接关联。在60至69岁组中，研究人员发现了更多可能促进规律检查的途径，包括通过家庭、朋友的影响或参与Healthier SG。

筛查的规律性还与对检查的了解以及对癌症的宿命论信念有关。教育水平和住房类型具有影响，但这些关联的性质因年龄和癌症类型而异。研究未纳入此前曾被诊断患有癌症的人；研究人员采用结构方程建模来分析这些关联。

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