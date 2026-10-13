分析美国6617例妊娠数据的科学家发现，孕妇尿液中增塑剂DINCH降解产物水平较高，与新生儿体重较低、体型较小有关。估算的DINCH暴露每增加10倍，婴儿出生体重平均降低27克，News-Medical报道。

科学家研究了什么

DINCH，即二异壬基环己烷-1,2-二羧酸酯，用于使塑料具有柔韧性。它开始被用作邻苯二甲酸酯的替代品——后者存在于食品包装、医疗器械和玩具等物品中，并与早产、不孕及其他健康问题的风险有关。

这项由纽约大学朗格尼健康中心专家牵头的研究于10月4日在线发表于《Environment International》期刊。科学家使用了“Environmental Influences on Child Health Outcomes”项目的数据，该项目从妊娠期到儿童期追踪家庭健康状况。参与者来自美国不同种族、族裔和社会经济群体。

研究人员在尿液样本中检测了三种DINCH降解产物。50%至70%的参与者至少有一种降解产物达到可测量水平。部分女性提供了多个样本，这使得研究人员能够评估该物质在妊娠不同孕期的暴露情况。

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结果与局限性

DINCH降解产物指标较高的母亲所生子女，更常被归入“小于胎龄儿”类别——即新生儿体重低于相应孕周的第10百分位数。男婴出生时身长的差异更为明显，而女婴则更常被归入小于胎龄儿类别。

研究人员记录到，与孕周相比体重降低的最强关联出现在妊娠第三孕期的DINCH暴露。作者纳入了可能影响婴儿体型的因素，包括母亲的年龄、教育程度以及既往妊娠次数。

在动物和人类细胞中进行的实验室研究表明，DINCH降解产物可能影响对胎儿发育重要的激素，并引发炎症。同时，作者强调，他们的分析并不能证明DINCH暴露本身直接导致婴儿出生时体型较小。

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