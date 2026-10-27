一项涉及28,512名50至89岁美国居民的研究发现，危险高温天气日与更高的痴呆症发病可能性之间存在关联。在社会脆弱性较高、中央空调估计普及率较低的地区，这种关联最为明显，News-Medical报道。

跨越二十年的数据

科学家分析了2000至2020年健康与退休研究（Health and Retirement Study）的数据。观察开始时，参与者均未患痴呆症，后续随访的平均时长为10.5年。在此期间，3,773名参与者被归类为患有痴呆症，占样本的13.2%。

研究人员使用热指数评估高温暴露，该指数结合了气温和空气湿度。最危险类别包括热指数至少达到103华氏度，即39.4摄氏度的日期。研究人员计算了每名参与者在此前五年中经历此类日期的数量。

极端高温下的指标更高

与每年经历不超过0.2天危险高温的人相比，每年达到7.2天或以上的群体，其痴呆风险指标高出23%。同时，在所有高温暴露水平之间，并未记录到该指标明确的渐进式上升。

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在社会脆弱性最高的地区，在最高高温水平下，预测风险指标比高温暴露最低组高40%；在脆弱性较低的地区则高11%。在中央空调估计普及率较低的地区，这一指标为36%；而在普及率较高的地区则为13%，均与暴露最低组相比。

研究局限性

作者强调，这项研究属于观察性研究，不能证明高温直接导致痴呆症。温度暴露是在居住地区层面进行评估的，而非根据住宅内的实际条件或个人在户外停留的情况。痴呆症根据调查结果和认知评估确定，而不是依据临床诊断。

科学家还没有关于痴呆症类型和终生高温暴露的数据。在可能的机制中，他们列举了脑血流减少、炎症、氧化应激、脱水和睡眠障碍，但本研究并未直接检验这些过程。

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