一项针对美国12至17岁青少年的研究发现，在遇到严重问题时有可以求助的人，与LGBQ+青少年较低的抑郁、自杀念头和自杀计划发生率有关。News-Medical报道了杜兰大学研究人员的研究结果。

抑郁率的差异

在自我认同为女同性恋者或男同性恋者的青少年中，研究人员估计，在前一年经历过抑郁的人中，没有可信赖的人可求助者占61%。在至少有一名这样的人可以求助的受访者中，这一比例为35%。

在严重自杀念头方面，差异更大：没有可信赖之人的女同性恋者和男同性恋者中有66%报告曾有此类念头，而能够寻求支持者中这一比例为27%。作者还发现，能够与人交谈与过去一年报告有自杀计划的比例较低之间存在关联。

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青少年向谁求助

该研究基于一项覆盖全美的美国青少年调查。研究人员还分析了年轻人在遇到严重问题时愿意向谁求助。大约十名异性恋青少年中有八名表示，他们会向父母中的一人求助。在男同性恋者、女同性恋者和双性恋青少年中，大约十名受访者中有六名作出这一回答。

LGBQ+青少年更常将朋友、恋爱伴侣和其他成年人列为支持来源，也更常同时依靠几个人。该研究的主要作者、杜兰大学社会工作学院副教授埃文·克鲁格指出，如果这类青少年无法在家庭中获得联系和支持，他们可能会在家庭之外寻找这些支持。

在科学期刊上发表

克鲁格和艾萨克·赖特的研究于2026年10月12日发表在《JAMA Pediatrics》期刊上。作者指出，朋友并不总能替代成年人的持续支持，学校、家庭和社区可以发挥作用，确保青少年不会独自面对严重问题。

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