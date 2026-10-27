一项涉及美国5598名成年人的预印本研究发现，在所有分析的饮料中，饮酒与口腔细菌多样性和组成变化的关联最为密切。正如News-Medical报道，科学家汇集了美国三个大型队列的数据：农业健康研究、NIH-AARP饮食与健康研究以及PLCO癌症筛查研究。

酒精与细菌多样性

参与者报告了此前12个月内的日常饮料摄入情况。研究人员分析了咖啡、茶、啤酒、葡萄酒、烈酒、含糖和人工甜味饮料，以及100%果汁的摄入与口腔微生物组之间的关联。为此，他们使用了漱口样本和16S rRNA测序。

饮酒量最高的人群比不饮酒者多出约10个扩增子序列变体——这是细菌丰富度的指标。与该指标关联的最大估计值出现在烈酒上：与不饮酒者相比约多出15个变体。啤酒和葡萄酒的这一数值约为额外7个变体。

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与个别细菌的关联

在六大类饮料中，酒精饮料占细菌属水平28项具有统计学意义关联中的25项。较高的饮酒量与Megasphaera和Peptostreptococcus属更高的估计模型频率相关，这两个菌属此前曾与较差的口腔健康状况相关联。同时，在饮酒量最高的组别中，Lautropia属的预期丰度低23%，Streptococcus的相对丰度也较低。

咖啡与个别细菌属仅有三项具有统计学意义的关联，其中包括Atopobium相对丰度较高。对于茶、含糖和人工甜味饮料以及果汁，在针对多重比较进行校正后，未发现具有统计学意义的关联。

作者强调，这是一项横断面分析，因此并不能证明酒精会导致微生物组变化或影响疾病风险。该研究也未评估参与者是否患有牙周炎，饮食数据则为自我报告。未被纳入考量的因素，包括口腔卫生和药物使用，可能对结果产生了影响。

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