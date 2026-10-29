一项涵盖布基纳法索、肯尼亚、莫桑比克和南非5336人的研究显示，据研究人员估计，如果没有经历过洪灾，样本中的心理健康问题将减少25%。这一结论是在比较经历过洪灾的参与者与没有此类经历的人后得出的，TimesLIVE报道。

焦虑、抑郁和PTSD症状

在四个国家的汇总数据中，每12名经历过洪灾的参与者中就有1人被发现有严重焦虑的迹象。每8人中有1人记录到表明抑郁的症状，约每5人中就有1人出现创伤后应激障碍的迹象。

在全部四个国家中，PTSD迹象是经历过洪灾的人群中最常见的心理健康问题。在莫桑比克样本中，没有洪灾经历的人中不足1%有此类症状，但在受灾者中，这类症状的发生频率高出55倍。在肯尼亚，超过十分之四经历过洪灾的参与者被发现有PTSD迹象，而没有此类经历的人中这一比例为十分之三。

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年轻人和洪灾后的援助

在南非，研究人员归因于洪灾的心理健康问题占比更接近三分之一。洪灾后，年轻参与者比其他年龄组更常出现焦虑迹象，PTSD症状水平也更高。同时，未经历洪灾的对照组人员的指标与年长参与者的指标相似。

项目负责人、AHRI流行病学家科林斯·伊武吉强调，研究结果并不反映整个非洲的情况，但补充了有关洪灾与非洲大陆不同地区心理健康之间关联的数据。精神病学专家瓦斯科·昆贝指出，发生自然灾害后，人们通常会获得食物、水和衣物，但心理后果在应对过程中和灾害准备中往往都未被考虑。

研究人员列举了可降低风险的措施，包括及早发布洪灾预警，让人们有时间准备或暂时离开危险地区。他们还提到清理排水系统，以防洪水淹没房屋和道路。

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