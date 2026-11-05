UCLA Health研究人员得出结论，对于因治疗导管原位癌（DCIS）而接受双侧乳房切除术的女性，在没有症状的情况下，定期进行乳腺X线检查和其他影像学检查的益处可能有限。据News-Medical报道，研究中的大多数复发病例是在患者出现症状或医生发现变化后被检出，而不是在常规筛查中发现。

90名患者的数据

研究团队分析了90名患者的医疗记录，这些患者于2017年至2019年间因DCIS接受了双侧乳房切除术。随访时间中位数接近6年。DCIS是一种非侵袭性乳腺癌，异常细胞在乳腺导管中发展，但不会扩散到邻近组织。

半数参与者术后继续接受乳腺影像学检查，包括乳腺X线检查、超声检查或磁共振成像。她们总共接受了154次此类检查。其中12次检查导致9名患者接受活检：8次活检结果为良性，另外4次发现了癌症复发。

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一例复发在筛查中发现

在4例复发中，只有1例是在一名无症状患者的常规检查中发现。其余3例是在出现肿块、肿胀、乳房疼痛或医生注意到其他令人担忧的变化后确诊，因此进行了诊断性影像学检查。

作者没有发现影像学检查的安排与年龄、遗传风险、肿瘤大小或乳房重建类型之间存在稳定关联。他们认为，筛查决策可能因医生而异，并不总是基于个体风险因素。

研究人员强调，这些结论并不意味着放弃后续医疗监测。他们指出，定期进行临床检查以及迅速评估新出现的肿块、皮肤变化、肿胀或其他症状十分重要。影像学检查也可能用于评估重建后的植入物，这不同于针对复发的筛查。由于样本量较小且数据来自单一医疗中心，作者指出需要开展更大规模的研究，包括针对复发风险较高患者的研究。

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