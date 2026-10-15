英国英格兰伦敦大学学院的研究人员发现，开始使用抗精神病药物治疗后，HbA1c水平和体重最显著的变化发生在前90天。正如News-Medical报道，该研究发表于《柳叶刀·精神病学》杂志。

近9.7万人的数据

科学家分析了英格兰国民医疗服务体系初级保健医生的匿名记录，涉及近9.7万名患有严重精神障碍、年龄在18岁至59岁之间的成年人。所有人在2000年至2023年期间开始服用四种第二代抗精神病药物之一——奥氮平、喹硫平、利培酮或阿立哌唑。

研究人员比较了治疗开始前两年和开始后两年的数据。治疗开始后的前90天，HbA1c——反映平均血糖水平的指标——上升速度约为治疗前的14倍。这一时期体重增加速度约为治疗前的9倍。

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体重并不总能反映HbA1c的变化

作者指出，体重和HbA1c的变化并不总是同时发生。他们认为，仅监测体重可能无法发现重要的代谢变化。该研究第一作者胡安·卡洛斯·巴索-阿尔瓦雷斯表示，医疗工作者应在治疗开始前以及治疗后的最初几个月检查体重和血糖水平。

服用奥氮平的患者中记录到了这两项指标最大的早期变化：在前90天，HbA1c的上升速度约为治疗开始前的50倍，体重增加速度约为治疗开始前的10倍。在治疗开始时患有糖尿病前期的人群中，19%在两年内发展为2型糖尿病；而血糖水平正常的人群中，这一比例为3%。

女性在前90天内HbA1c的上升速度约为治疗前的24倍，体重的上升速度约为治疗前的12倍。男性的相应指标中，HbA1c和体重均约为治疗前的10倍。该研究基于已有的医疗记录，因此作者无法考虑所有因素，包括饮食、身体活动或其他药物。

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