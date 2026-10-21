在澳大利亚，悉尼大学的研究人员提出，可区分出一种可能的情绪障碍亚型——与人体内部24小时生物节律相关的昼夜节律型抑郁症。发表在《英国精神病学杂志》上的一项研究显示，在患有重度、复发性或持续性抑郁症的参与者中，约四分之一符合这一亚型的标准，澳大利亚广播公司新闻报道。

所提出亚型的特征

研究团队分析了11,380名参与长期全国性抑郁症研究的澳大利亚人的临床和遗传数据。根据自我报告，2,604名参与者报告了至少三项该研究作者界定为昼夜节律型抑郁症标准的特征。

这些特征包括醒来时感到极度疲惫、晚型时间型态，或有当“夜猫子”的倾向、疾病具有季节性特征、较晚入睡、在抑郁发作期间睡眠时间更长，以及“社会时差”——工作日和休息日的睡眠安排存在显著差异。

研究负责人埃米利亚娜·托尼尼表示，具有这些特征的参与者更常报告较严重的症状。这尤其包括更早发病、躁狂症状、自杀倾向、病情恶化发作期间体重增加，以及更复杂的疾病病程。研究还指出，遗传特征可能存在差异，尤其是注意力缺陷多动障碍的遗传风险较高。

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需要进一步研究

未参与这项工作的澳大利亚新南威尔士大学精神科医生菲利普·米切尔指出，目前的证据尚不足以将昼夜节律型抑郁症作为独立亚型纳入临床实践。他表示，其特征与已获认可的亚型——非典型抑郁症——部分重叠，因此需要更明确的区分标准和国际研究。

作者推测，具有这些特征的患者对传统抗抑郁药的反应可能较差，但强调这一结论基于参与者的自我报告，需要进一步验证。研究人员列出的潜在方法包括褪黑素、针对褪黑素系统的抗抑郁药、光照疗法和行为改变。昼夜节律型抑郁症目前尚未作为独立诊断被列入美国《精神障碍诊断与统计手册》。

科学家和独立专家一致认为，应询问抑郁症患者其昼夜节律的特点。同时，这种方法应补充而非取代传统的抑郁症治疗。

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