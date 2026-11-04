一项在中国开展、涉及26,836名接受生育力评估男性的研究发现，穿紧身内裤与较差的精液指标之间存在关联。最常穿紧身内裤的参与者出现较低射精液量、较低精子活力、正常形态细胞比例较小以及DNA受损精子比例较高的可能性更高。

据ScienceAlert报道，研究人员将21,221名主要穿宽松内裤男性的数据，与5,615名选择紧身款式参与者的数据进行了比较，后者所穿款式包括三角裤、丁字裤或紧身平角内裤。参与者的年龄中位数为30岁。研究结果发表于《Asian Journal of Andrology》。

哪些指标存在差异

在考虑其他健康因素后，穿紧身内裤与射精液量较低的可能性增加18%相关。该组出现活动精子数量较低的可能性增加12%，正常形态精子比例较小的可能性增加48%，以及发生DNA碎片化细胞比例较高的可能性增加108%。

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穿紧身内裤的男性中，10.7%被发现精子DNA碎片化水平升高，而穿宽松内裤者中这一比例为5.8%。作者还在补充分析中报告，紧身内裤组的勃起功能障碍和早泄患病率更高。

研究局限性

这项研究属于观察性研究，因此不能证明紧身内裤本身会导致精子质量下降，也不能证明改穿宽松款式会提高受孕概率。作者认为，可能的解释是阴囊承受的热负荷：精子在比体温低2–3°C的温度下发育最佳，而紧身内裤可能使该区域温度升高最多1°C。

同时，所有参与者均为接受生育力评估而就诊，因此结果不能自动推广至普通人群。2022年的另一项研究涉及美国和加拿大的3,041对夫妇，未发现受孕概率与提高阴囊区域温度的因素之间存在令人信服的关联，其中包括穿紧身内裤。

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