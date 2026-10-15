美国研究将GLP-1与罕见视力丧失相关联——ScienceDaily

美国科学家的一项研究发现，开始使用GLP-1类药物与缺血性视神经病变风险小幅上升有关。这是一种罕见状况，可能导致突发且可能持续的视力损害。ScienceDaily报道，该报道援引了罗格斯大学一个团队的研究。

科学家分析了一个大型数据库中18至65岁、近期开始服用药物控制疾病的美国2型糖尿病成年患者的数据。该研究发表于《Annals of Internal Medicine》期刊。

研究了哪些药物

GLP-1受体激动剂类药物包括司美格鲁肽，其商品名为Ozempic和Wegovy，以及替尔扎肽——Mounjaro和Zepbound。这些药物用于控制血糖水平和体重；它们还可能降低某些心血管和肾脏问题的风险。

研究人员发现，使用GLP-1与缺血性视神经病变发生概率小幅增加有关。与此同时，绝对风险仍然较低：在18个月的治疗期间，每1万名患者约增加3至4例。

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风险仍然较低

当流向视神经的血液减少时，就会发生缺血性神经病变。视神经负责将视觉信息从眼睛传递到大脑。根据报道中引用的估计，超过80%的病例属于该疾病的非动脉炎性前部型，其特点是视神经前部的血液供应受损。

这种状况通常不会导致完全失明，但可能影响一只眼睛部分视野。可能的表现包括突发视物模糊、视野变暗或出现看不见的区域。此类病例在男性和50至65岁人群中记录得更为频繁。

作者强调，发现的关联并不能证明GLP-1药物对视神经存在直接的因果作用：患者伴随健康状况的差异可能影响了结果。他们指出需要进一步研究，并建议在视力突然发生变化时不要拖延眼科检查。

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