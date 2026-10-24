研究人员发现了1260个与五种主要人格特质相关的遗传变异：外向性、宜人性、尽责性、神经质和经验开放性。据News-Medical报道，研究结果发表于《自然》杂志。

超过100万名参与者的数据

作者汇集了46个研究团队的数据。根据所分析的特质不同，样本规模从61.1万人到114万人不等。在发现的1260个变异中，824个位于此前未与相应人格特质关联的基因组区域。

研究人员指出，结果并不表明存在单独的社交性或尽责性基因。根据他们的估计，五种特质中的每一种都受到超过1.6万个常见遗传变异的独立影响，且每个变异的效应都很小。

遗传学只能解释部分差异

在初步分析中，常见遗传变异可解释所测量人格特质差异中的约5%至9%。与此同时，环境也会影响人格的形成，因此遗传数据并不能预先决定人格。

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遗传变异与人格特质之间的关联在不同年龄组、西方地区、不同人格测试类型，以及参与者自我评价和亲近之人评价中总体相似。对于宜人性，结果的一致性较低。

与行为和健康的关联

科学家还发现，人格特质、行为和健康指标之间存在遗传重叠，其中包括精神障碍、精神活性物质使用和身体活动。与神经质相关的遗传特征与研究中的精神疾病风险升高有关。尽责性则在遗传上与较少使用精神活性物质和更频繁的体育锻炼有关。

作者强调，这些是群体层面的关联，无法据此准确预测某个具体个体未来的行为。为检验这些规律在不同人群中的适用程度，需要开展规模更大的研究，并纳入具有更广泛出身和文化背景的人群。

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