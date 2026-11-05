在荷兰和挪威，研究人员发现，家族性高胆固醇血症女性的子痫前期记录率高于对照组：11%对7%。这是一项观察性研究，其结果由News-Medical援引《European Journal of Preventive Cardiology》发表的论文报道。

比较了超过1,400名女性

科学家比较了484名患有家族性高胆固醇血症的女性与968名40岁及以上对照组参与者的数据。患有这一疾病的女性按照年龄、吸烟状况、体重指数和族裔，以一比二的比例与对照组进行匹配。

参与者于2023至2025年招募，有关生殖健康和妊娠结局的信息通过在线问卷获得。家族性高胆固醇血症是一种遗传性疾病，在这种情况下，胆固醇水平，包括低密度脂蛋白胆固醇水平，会终生保持较高，并显著增加患心脏病的风险。

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未确定因果关系

子痫前期的特征是妊娠期间血压升高并伴有器官损伤。它可能导致并发症，包括胎儿生长减缓和早产。

作者强调，这些结果并不意味着每一名患有家族性高胆固醇血症的女性都会发生子痫前期。两组在其他生殖健康指标和妊娠过程方面未发现具有统计学意义的差异；妊娠次数也相当。

由于这项研究属于观察性研究，因此无法断言家族性高胆固醇血症或高水平低密度脂蛋白胆固醇会导致子痫前期。研究人员认为，计划怀孕的家族性高胆固醇血症女性应与医疗团队讨论心血管风险、血压以及降脂治疗的管理。同时，研究结果主要涉及欧洲血统女性，这限制了其对其他人群的适用性。

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