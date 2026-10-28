一项研究指出，即使炎症得到控制且肠镜检查结果正常，溃疡性结肠炎患者仍可能因一种机制而感到肠道疼痛。据Live Science报道，这项实验室研究的结果于10月23日发表在《Science Immunology》期刊上。

组织硬度与疼痛信号

研究作者分析了溃疡性结肠炎患者肠道组织的细胞测序数据，以及该疾病的小鼠模型。他们重点关注驻留免疫细胞，这些细胞持续存在于肠壁中，并与神经末梢接触。结肠炎情况下，这类细胞数量更多，其中Piezo1蛋白的水平也高于健康肠道组织。

小鼠实验显示，结肠炎时的肠道组织更硬、弹性更低。这一现象既见于存在明显炎症的模型，也见于几乎没有炎症的模型。两种情况下，动物均表现出更高的疼痛敏感性。

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Piezo1蛋白的作用

作者认为，对较硬组织的机械作用可能激活免疫细胞膜中的Piezo1。钙离子通过这一通道进入细胞，随后NF-κB蛋白转移至细胞核并启动神经生长因子NGF的产生。NGF与附近感知疼痛的神经元发生相互作用。

根据研究结果，神经末梢可能变得更密集且过度敏感，因此正常的肠道活动也可能引发疼痛。当研究人员通过化学方法关闭Piezo1，或在小鼠肠道免疫细胞中删除相应基因后，疼痛敏感性升高的现象消失了。

一名独立专家指出，后续研究应检验细胞因子的作用，并确定同样的反应链是否会在人类细胞中发生。作者还警告称，小鼠模型再现的是短期症状，可能无法完全反映人类疾病的慢性病程。该团队计划开发一种可局部作用于Piezo1、而不抑制整个免疫系统的药物。

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