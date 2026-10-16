英国研究人员发现，偏好饮用非常热的茶或咖啡与食管鳞状细胞癌相对风险升高有关。该分析涵盖了两项大型英国队列研究——Million Women Study和UK Biobank——中977,282名参与者的数据，ScienceAlert报道。

风险取决于温度

研究人员询问参与者通常选择什么温度的饮品——非常热、热或温热——以及他们每天饮用多少杯茶和咖啡。与饮用温热饮品的人相比，在考虑饮用频率后，偏好非常热饮品的人在随访期间患食管鳞状细胞癌的相对风险高3.17倍。

与温热饮品相比，偏好热饮品与相对风险增加69%有关。这种关联在主要饮茶者和咖啡爱好者中都相似。在Million Women Study中收集的有关添加牛奶的数据，并未显著改变饮品温度与风险之间所发现的关联。

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饮品数量的影响

研究人员还记录了热饮数量与患病风险之间的关联。在考虑饮品温度后，每天饮用六杯或更多热饮的人，食管鳞状细胞癌的相对风险比每天饮用少于六杯热饮的人高71%。

作者强调，这项观察性研究并不能证明因果关系。与此同时，他们认为，降低饮品温度可能会减少病例数量。根据他们的估计，如果饮用非常热饮品的人改为饮用热饮，这可能会避免英国14%的食管鳞状细胞癌病例——每年约440例。

这项工作的重要局限性在于，科学家没有测量饮品的实际温度：参与者只是自行将其描述为非常热、热或温热。该研究发表于《International Journal of Cancer》。

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