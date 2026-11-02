在针对冠状动脉钙化结节患者开展的随机NODULE-SHOCK研究中，置入支架前联合使用旋磨术和血管内碎石术，比单独使用碎石术获得了更大的支架扩张面积。据News-Medical报道。

该研究纳入了120名冠状动脉严重钙化的患者。研究人员通过光学相干断层扫描评估钙沉积情况，这是一种血管内成像方法。在66名参与者中发现了钙化结节：其中33人接受联合治疗，另有33人仅接受血管内碎石术。

支架面积的差异

联合治疗组的平均最终支架面积为7.41平方毫米，而碎石术组为6.23平方毫米。因此，使用两种方法时，该指标约高出19%。该组的支架形状也更圆、更对称。接受联合治疗的患者中，100%取得了手术成功，而仅接受碎石术组为97%。

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旋磨术是使用小型旋转磨头处理钙化结节，而血管内碎石术则利用特殊球囊发出的脉冲破坏更深层的钙沉积。这类结节会妨碍支架充分扩张，而扩张不足与动脉再次狭窄、血栓形成以及需要再次干预有关。

额外脉冲未带来优势

研究人员还单独分析了54名患有重度钙化病变但没有钙化结节的患者。所有人都接受了血管内碎石术：27名参与者接受了最多120次脉冲，另外27人接受由医生确定的剂量，平均为75至80次脉冲。

在采用最大脉冲次数的组中，平均次数为114次，但最终支架面积没有差异：5.50平方毫米对5.56平方毫米。在30天内，两个队列均未记录到死亡、心肌梗死、对治疗动脉进行的再次手术或支架血栓形成。对参与者的一年随访仍在进行；作者指出，需要在多个中心开展更大规模的随机研究，以评估长期临床结果。

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