英国伦敦玛丽女王大学的一项研究显示，即使没有定期咨询，电子烟也可能帮助人们戒烟。正如News-Medical报道，该研究由英国国家健康与护理研究所资助。

随机试验结果

这项发表于《NEJM Evidence》期刊的随机对照研究共有1170名成年人参与。参与者被分配至三种干预方式之一：英国国民医疗服务体系发送的戒烟自动消息、电子烟入门套装，或同样的套装结合电话咨询。

六个月后，仅获得电子烟的参与者中有11.3%已戒烟。在自动消息组中，这一比例为6.4%。研究人员指出，第一组成功戒烟的可能性高出76%。研究人员通过呼出气一氧化碳检测验证是否戒除烟草。

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电话支持的额外效果

获得电子烟和咨询服务的参与者在四周内接受了五次电话咨询。在这一组中，六个月后有21.1%的人停止吸烟，几乎是仅获得电子烟者的两倍。

12个月后，电子烟加咨询组中有16.8%的参与者持续戒烟，仅使用电子烟组为9%，自动消息组为5.4%。大多数借助电子烟戒烟的参与者在研究开始一年后仍继续使用电子烟。

研究作者还发现，在自动消息组中，六个月后已戒烟的人里，超过三分之二使用了电子烟。在排除使用非其分配组产品的参与者后，该组的戒烟率降至2.7%。

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