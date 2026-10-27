在肯尼亚和尼日利亚出现由本迪布焦病毒引起的新增埃博拉病毒病病例后，非洲卫生专家呼吁立即采取协调一致的应对措施。肯尼亚已确认第九例病例，尼日利亚则确认一例。据News-Medical援引SciDev.Net报道。

肯尼亚和尼日利亚的情况

Amref Health Africa总干事Githinji Gitahi表示，肯尼亚的全部九例病例均属于同一聚集性病例。根据他的说法，没有迹象显示感染正在社区内传播，过去24小时内没有记录到新增病例，且14份样本的检测结果为阴性。他强调，埃博拉不会通过空气传播，感染是通过接触病人或死者的体液或受污染材料发生的。

肯尼亚首名患者从刚果民主共和国经乌干达恩德培返回内罗毕。他寻求医疗帮助，但两天后死亡。8人正处于隔离状态并在内罗毕的医院接受治疗，另有120人处于隔离检疫中。肯尼亚已申请1万剂疫苗，以保护医务人员。

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在尼日利亚，此前曾前往乌干达的女患者在阿布贾一家私人医疗机构接受治疗后已显著康复。尼日利亚疾病控制与预防中心确认了该患者的53名接触者，并对其进行监测；当时其中没有阳性检测结果。基因组分析显示，在尼日利亚发现的病毒与肯尼亚病例中发现的病毒存在遗传关联，但两起病例之间的流行病学联系仍在确定中。

疫苗和应对措施

据报道，自5月15日宣布刚果民主共和国暴发疫情以来，已登记9552例确诊感染和超过4600例死亡。乌干达于8月结束了本国的疫情：当地记录了20例病例和两例死亡。目前尚无获批的针对本迪布焦病毒的特异性疫苗或药物。与此同时，世界卫生组织宣布，在刚果民主共和国布尼亚市启动TUMAINI疫苗2/3期试验。

非洲疾病控制与预防中心正与刚果民主共和国、肯尼亚和尼日利亚的卫生部门合作，加强流行病学监测、准备和应对工作。该组织已向阿布贾派遣技术团队，提供了用于500次PCR检测的实验室材料，并正协助获取1万剂疫苗。世卫组织建议不要对受影响国家实施旅行或贸易限制。

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