在英国，发表在《柳叶刀》期刊上的一篇文章的作者呼吁当局将男性圈层和网络厌女症视为公共卫生问题，如同肥胖或吸烟一样。为应对其后果，他们建议政府、学校、卫生服务机构和社会组织共同作出协调回应，《卫报》报道。

商业生态系统

该报告将男性圈层定义为一个分散的商业生态系统，以及由对男性气质、厌女症和男性受害者身份持有共同观点的在线社群集合。作者认为，它已变成一个盈利行业，通过推广极端形式的厌女症和受委屈的男性气质获利。

该研究的共同作者、Global 50/50智库联合创始人肯特·比斯教授表示，这并非边缘现象，而是一种商业模式，在这种模式中，愤怒和受委屈感推动最激进内容的传播。他说，问题不在于男孩和男性，而在于使他们孤立、缺乏安全未来感的环境，以及从他们的愤怒和不安中获利的公司。

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需要替代方案

作者还指出，世界各国男孩日益脱离教育、孤独、经济困难和社会排斥等问题。他们认为，这可能使年轻男性更容易受到在线社群的影响；这些社群为他们的问题提供简单解释，并经常鼓励他们将责任归咎于女性和女权主义。

报告的另一位共同作者萨拉·霍克斯教授强调，男性圈层为男孩和年轻男性提供归属感、身份认同以及对生活困难的解释。她认为，仅仅消除男性圈层而没有有说服力的替代方案不会产生效果，因此需要向男孩和年轻男性提供更好的选择。

Centre for Policy Research on Men and Boys政策与传播主任马克·布鲁克斯支持这一问题属于公共卫生问题的结论。他指出，男性、男孩、女性和女孩都会受到这类内容的伤害，而不同男性和男孩对这些内容的参与程度并不相同。

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