在美国，加州大学旧金山分校的研究人员发现，标准化葛根提取物或可帮助患有酒精使用障碍的人减少暴饮酒天数。该试验纳入了120名成年人，他们报告称每周至少发生一次此类情况。

据News-Medical报道，一半参与者接受了标准化葛根植物提取物，另一半接受了安慰剂。在12周内，研究人员建议他们在预计会大量饮酒的情境前约2.5小时服用该制剂。所有参与者还每周接受简短咨询。

试验结果

研究开始时，两组平均每周暴饮酒天数均为2.15天。治疗结束时，葛根组这一数值降至每周1.42天，而安慰剂组几乎没有变化，为2.06天。

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在提取物组中，参与者报告至少发生一次暴饮酒的周数比例从88%降至58%。在安慰剂组中，该比例从88%变为81%。治疗结束三个月后，被处方使用葛根的参与者的暴饮酒天数仍显著少于安慰剂组，差异具有统计学意义。

安全性与局限性

参与者对葛根提取物耐受良好：副作用数量未超过安慰剂组，且未发现与治疗相关的严重不良事件。该研究于11月4日发表在《美国精神病学杂志》上。

作者警告称，这些结果不能自动推广至市售葛根补充剂，因为试验使用的是标准化配方。需要开展规模更大的研究，以在更广泛的人群中证实这些结论。

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