ENT1与代谢性肝病发展有关联——News-Medical

西班牙巴塞罗那大学的研究人员发现，转运蛋白ENT1与代谢功能障碍相关脂肪性肝病（MASLD）的发展之间存在关联。发表在《Metabolism: Clinical and Experimental》期刊上的这项研究，基于动物模型实验、患者肝脏活检分析以及基因表达数据库的数据。News-Medical报道。

MASLD与饮酒无关，其特征是肝脏中脂肪过度积累。它可能进展为更严重的形式，包括纤维化或肝癌。科学家重点研究了ENT1，这是一种调节小型核苷分子穿过质膜的蛋白质，这些分子对肝细胞的功能十分重要。

小鼠实验结果

在具有或缺失ENT1的小鼠中进行的实验显示，该转运蛋白与包括腺苷在内的核苷水平有关联。腺苷参与调节炎症和细胞对压力的反应。

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ENT1缺陷小鼠肝脏中的腺苷水平较低。这些动物受到保护，免于发生炎症、纤维化和该器官中脂肪的过度积累。研究还记录到它们具有更好的葡萄糖耐受性和更高的胰岛素敏感性，作者认为这表明ENT1可能影响整体代谢。

蛋白表达随疾病进展而变化

对患者肝脏样本和基因表达数据库的分析显示，肝脏中的ENT1表达会随MASLD的阶段而变化。在早期阶段，无论人类还是小鼠，其水平都较高；随着疾病进展则下降。在早期MASLD患者中，较高的ENT1表达与较高的胰岛素水平和较高的HOMA-IR指数相关，后者被用作胰岛素抵抗的指标。

作者认为，ENT1是未来治疗方法的潜在靶点，因为能够抑制其活性的药物已经存在，其中一些正处于不同阶段的临床开发中。同时，他们强调，将这种方法用于MASLD仍需要开展规模大得多的人体研究，并纳入更大的患者群体。

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