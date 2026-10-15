一项基于法国和瑞典国家数据库开展的研究发现，癫痫与早发性痴呆症——即65岁前发病——的可能性增加有关。据News-Medical报道，研究结果于2026年10月14日发表在美国神经病学学会期刊《Neurology》上。

作者强调，这项研究表明的是关联，而非证明癫痫会直接导致痴呆症。研究人员采用了两种方法：分析痴呆症患者在此前10年内是否被诊断为癫痫或被开具抗癫痫药物，以及对癫痫患者进行了10年的随访。

法国和瑞典的数据

在法国，研究人员比较了11,360名早发性痴呆症患者和113,600名未被诊断患有此病的人群，后者按年龄和性别进行匹配。在瑞典，分析纳入了16,433名痴呆症患者和164,330名对照组人员。

在法国样本中，12.5%的痴呆症患者被诊断患有癫痫，而无痴呆症参与者中这一比例为1.2%。27.3%的痴呆症患者和10.3%的对照组人员使用了抗癫痫药物。瑞典也得到了类似结果。

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风险仍然较低

在第二项分析中，科学家选取了法国30岁至55岁、于2008年首次被诊断为癫痫的人群。他们将这些人同在2008年前已患有癫痫的人群以及未患癫痫的参与者进行了比较。在10年间，2.2%的新诊断癫痫患者、1.7%的既往已诊断癫痫患者以及0.2%的未患癫痫参与者被诊断为早发性痴呆症。

在对中风、情绪障碍和颅脑损伤进行校正后，近期被诊断为癫痫的人群患痴呆症的可能性是未患癫痫人群的六倍。对于既往已诊断癫痫的参与者，风险高出74%。

索邦大学的研究作者文森特·纳瓦罗指出，尽管这两种状况之间存在较强关联，但绝对风险仍然较低。他还指出，需要更早评估癫痫患者的认知风险，并控制包括高血压在内的可改变因素。

作者列举的研究局限性包括，缺乏关于痴呆症和癫痫类型及病因的详细数据。此外，分析基于两个高收入国家的信息，这些国家均提供全民医疗保障，因此结果可能不适用于其他医疗保健体系。

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