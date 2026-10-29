爱沙尼亚将于下周向所有40岁女性发出邀请，请她们接受基因检测，以评估个人患乳腺癌的风险。无论是否拥有医疗保险，她们都将收到邀请。正如ERR News报道，该国可能成为世界上首个根据基因数据邀请民众参加筛查项目的国家。

为高风险女性开展早期筛查

此前，爱沙尼亚仅向50岁以上女性发送乳腺癌筛查邀请。根据新程序，将确定每位40岁参与者的个人风险。如果其风险与50岁女性的平均风险相同，该患者可能被提前纳入筛查，并从40岁开始接受乳腺X线摄影检查。

计算将考虑约3000种遗传变异。同时，该评估不涵盖与遗传性癌症有关的BRCA基因突变。如有需要，包括家族中曾出现乳腺癌的情况，将通过单独的检测检查此类病例。

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同意使用基因数据

爱沙尼亚约有1万名40岁女性。爱沙尼亚基因组中心的数据捐赠者，以及此前未提供过遗传材料的女性，都将收到邀请。现有捐赠者的数据不会被自动核查：女性必须先通过健康门户提交声明，同意在医疗保健系统中使用这些数据。

基因组中心没有其数据的女性在提交该声明后，将获得转诊前往实验室提供血液样本。目前，基因组中心保存着约五分之一爱沙尼亚人口的数据，但由于缺乏资金，不再接收新的捐赠者。

爱沙尼亚健康保险基金也在分析将基因风险评估用于心血管疾病的可能性。同时，该基金认为没有必要为其他严重疾病推出这项服务，因为国家没有足够能力对患者进行后续随访。

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