美国食品药品监督管理局（FDA）于2026年5月批准了一项用于治疗抑郁症的加速经颅磁刺激方案。News-Medical报道，Triple TBS Thirty-Minute Interval方案可将疗程从约六周缩短至三周。

UT Southwestern的彼得·奥唐奈尔二世脑研究所专家参与了这一方法的开发。该方法主要面向对常用抗抑郁药反应不足的抑郁症患者。

一次就诊进行三次治疗

标准TMS疗程通常需要每周五天前往诊所，持续约六周。在加速方案下，患者同样每周前往五天，但可在约三周内完成疗程。

患者在一次就诊期间接受三次短时θ爆发刺激（TBS）治疗，而非一次。每次治疗持续约六分钟，治疗之间安排30分钟间隔。患者在诊所停留的总时长约为90分钟。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

TMS是一种非侵入性方法：靠近头皮的磁线圈刺激与情绪调节相关的脑区。该程序不需要手术、麻醉或镇静。常规TMS治疗一次可能持续约40分钟，而TBS可在数分钟内完成临床剂量的刺激。

限制与可能的副作用

据UT Southwestern介绍，神经生理学研究表明，30分钟的间隔可能增强第二次和第三次治疗的效果。与此同时，对于加速TBS，目前尚无数据显示，特定患者群体从中获得的益处大于传统TMS。

在开具治疗方案前，医生会评估患者的病史。头部区域的某些植入式或电磁设备可能使该程序无法安全进行。可能出现的短期副作用包括头痛、刺激部位不适、头晕、刺痛感或面部肌肉抽动；严重风险是在治疗过程中出现癫痫发作的小概率可能性。

关注我们在