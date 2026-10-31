在美国，食品药品监督管理局（FDA）批准了生物制剂ILUMYA（替达奇珠单抗-asmn）的补充生物制品许可申请，用于治疗患有活动性银屑病关节炎的成年人。Sun Pharmaceutical Industries Limited公司宣布了这一决定，News-Medical刊登了该消息。

扩大药物适应症

ILUMYA是一种由医务人员给药的白细胞介素-23抑制剂。根据Sun Pharma的说法，该药物可成为无法自行给药或可能从在诊所就诊期间获得定期医疗照护中受益的患者的一种治疗选择。

2018年，FDA批准ILUMYA用于患有中重度斑块状银屑病、适合接受全身治疗或光疗的成年人。银屑病关节炎可引起关节疼痛、肿胀和僵硬，并导致不可逆的关节损伤。

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临床试验数据

此次批准基于全球多中心III期INSPIRE-1和INSPIRE-2试验的结果。这些试验为期52周，采用随机、双盲、安慰剂对照设计，评估了100毫克剂量替达奇珠单抗用于患有活动性银屑病关节炎成年患者的疗效和安全性。该药物的疗效和安全性也在给予两剂后24周进行了评估。

该公司表示，安全性数据与ILUMYA已知的安全性特征一致，试验中未发现新的安全性信号。与此同时，该药物可能增加感染风险，因此患者在开始治疗前应接受结核病筛查。在银屑病关节炎患者中，发生率至少为3%的最常见不良反应是上呼吸道感染和COVID-19。

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