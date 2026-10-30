美国佛罗里达州卫生部门于2026年10月就一项提议举行听证会，该提议拟取消四项儿童入读学校和托育机构时须接种疫苗的要求。这些疫苗涉及由b型流感嗜血杆菌（Hib）引起的感染、水痘、肺炎球菌感染和乙型肝炎，《财富》报道。

取消这些要求并不意味着将停止提供这些疫苗。不过，报道指出，这可能削弱维持高疫苗接种覆盖率的机制，并增加感染在未接种疫苗儿童以及因年龄或健康状况无法获得适当保护的人群中传播的风险。

疫苗接种率与麻疹

该提议是在该州暴发麻疹的背景下讨论的。截至10月17日，佛罗里达州当局报告了162例病例。至少62人在那不勒斯市附近的艾维玛丽亚大学暴发疫情期间被感染。

在2025—2026学年，佛罗里达州学前班儿童中有88.9%接种了预防麻疹、腮腺炎和风疹的MMR疫苗。这低于美国92.4%的平均水平，也低于形成群体免疫所建议的95%水平。

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2026年5月，卫生部门从其网站上删除了县级疾病数据。之后相关信息得到恢复，但目前没有用于追踪该州麻疹病例的单独面板。2026年病例数量数据经常延迟发布，而公共监测系统给出的总数也不相同。

拟取消接种要求所涉及的感染

在Hib疫苗得到广泛使用之前，这种感染是美国儿童细菌性脑膜炎的主要原因。20世纪80年代初，每年记录约2万例五岁以下儿童侵袭性病例，其中包括1.2万例脑膜炎。引入结合疫苗后，幼儿中的病例数减少了99%。

在20世纪90年代初之前，美国每年登记超过400万例水痘病例、1.05万至1.35万例住院病例以及100至150例死亡。在2000年儿童肺炎球菌疫苗出现之前，这种感染每年导致五岁以下儿童约1.7万例侵袭性疾病。对于感染乙型肝炎的婴儿，发展为慢性疾病的风险约为90%。

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