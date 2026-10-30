美国老年医学会发布老年人肥胖药物处方框架 — News-Medical

美国老年医学会发布了一套框架，以更安全地为老年人开具抗肥胖药物。正如News-Medical报道，该文件为使用此类药物提供了实用方法，其中包括通过与肠道相关的激素机制发挥作用的GLP-1药物。

建议医生考虑的事项

该框架的作者指出，用于体重控制的药物可能有助于减轻体重、控制血糖以及改善其他状况。与此同时，老年人在此类药物的临床研究中代表性不足。因此，在开具治疗方案时，建议考虑年龄相关因素，包括肌少症、身体虚弱、肌肉量流失风险、营养不足和脱水。

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治疗前的状况评估

这篇由美国老年医学会健康老龄化特别兴趣小组撰写的文章，探讨了将Geriatrics 5Ms方法应用于肠促胰素治疗。该方法涵盖认知状况、活动能力、药物、多种疾病以及患者优先事项。

作者建议，在开始治疗前评估患者的功能状态、营养是否充足以及是否存在认知障碍。他们还建议将治疗与力量训练及足量蛋白质摄入结合。对于部分老年患者，由营养师、物理治疗师、健身教练和行为健康专家参与的团队方法可能较为适宜。

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