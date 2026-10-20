Mayo Clinic研究人员发现，使用GLP-1受体激动剂与患有双相情感障碍和慢性肾病的成年人的透析或肾移植风险较低有关。News-Medical报道了这项研究结果。

医疗记录分析

科学家分析了TriNetX网络的去标识化电子医疗记录。该网络包含来自117个医疗保健系统、约1.31亿名成年人的数据。分析纳入了患有双相情感障碍和轻度或中度慢性肾病，并开始接受GLP-1类药物或对照药物治疗的患者。

研究人员将GLP-1使用者与服用DPP-4抑制剂治疗糖尿病的患者，或服用常用于慢性肾病的肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制剂的患者进行比较。为使各组具有可比性，研究人员对患者特征进行了统计平衡，并对结果随访最长五年。

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需要进一步确认

在两项比较中，服用GLP-1药物均与较低的透析或肾移植风险相关。这一规律总体上不受性别、种族、是否肥胖以及是否使用精神科药物（包括锂）的影响。

作者指出，该研究为观察性研究，不能确定使用GLP-1与较低的透析或移植风险之间存在因果关系。研究人员也无法完全考虑剂量、治疗依从性、治疗持续时间以及随时间发生的治疗变化。还需要前瞻性研究和临床试验来确认这些结果。

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