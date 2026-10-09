澳大利亚研究人员发现，高强度间歇训练（HIIT）帮助健康老年人减少脂肪量，同时不会损失瘦体重。这项研究涉及大布里斯班地区的123名居民，平均年龄为72岁。ScienceDaily援引发表在《Maturitas》期刊上的研究报道了这一结果。

六个月训练

在六个月期间，参与者每周三次参加由专业人员监督的45分钟健身房训练。他们被分配至高强度间歇训练、中等强度训练和低强度训练组。研究人员在项目开始前、三个月后和六个月后，使用可测定脂肪组织和瘦组织数量的扫描来评估身体成分。

高强度和中等强度运动带来的脂肪量减少比低强度运动更明显。与此同时，中等强度组记录到瘦体重略有下降，而HIIT组未观察到这种下降。

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腹部区域的变化

两种强度更高的训练方案也改善了腹部区域脂肪组织的指标。原始研究发现，高强度组和中等强度组参与者的内脏脂肪有所减少。这类脂肪在腹腔深处、内脏器官周围积聚，并与胰岛素抵抗、心血管疾病及其他代谢紊乱有关。

该研究作者、阳光海岸大学生理学家格蕾丝·罗斯表示，三种强度水平都带来了中等程度的脂肪减少，但只有HIIT保留了瘦体重。同时，研究人员强调，记录到的变化相对较小，考虑到测量误差，与强度较低的运动相比，这些变化的临床意义并不明确。

科学家还警告称，扫描测量的是瘦组织，而不是直接测量肌肉力量。瘦体重不仅包括肌肉，还包括其他组织和水分，因此该指标的变化不一定意味着力量发生相应比例的变化。

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