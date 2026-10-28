日本通过了一项法律，禁止将基因组经过编辑的人类胚胎或生殖细胞移植到人体生殖道内，并规定对违法行为追究刑事责任。据News-Medical报道，该法律于2026年7月17日通过，相关禁令和处罚将于2027年7月24日生效。

禁止可遗传编辑

该文件规范人类可遗传基因组编辑，即对胚胎和生殖细胞进行干预，其改变可能传递给后代。此类技术的生殖用途此前已在日本被禁止，但法律并未对将经过编辑的胚胎或生殖细胞移植到子宫内规定处罚。

与此同时，该法律并不禁止对可遗传基因组编辑开展基础研究。这类研究可在具有法律约束力的部长级监督下进行。

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不限制体细胞疗法

新规不适用于体细胞基因组编辑，即其作用仅限于患者身体且不会传给其后代的疗法。报道指出，基于基因组编辑的镰状细胞性贫血和输血依赖型β-地中海贫血治疗方法已获批用于患者。

广岛大学人文社会科学研究生院教授Tsutomu Sawai称，该法律是规范这一领域的重要一步。他还在2026年9月8日发表于《Nature Medicine》的一篇通信文章中强调了国际协调的必要性，因为人们可能会前往规则较为宽松的国家寻求此类程序。

Sawai指出，科学的进一步发展、安全性数据以及伦理方法的变化，可能成为重新审视该禁令及其所依据原则的基础。

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