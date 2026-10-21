日本研究人员分析了90,944名成年人的数据，发现食用海鲜与长期死亡率之间的关联会因海鲜种类、加工方式以及参与者性别而有所不同。据News-Medical报道，在Japan Public Health Center-based Prospective Study框架下，对年龄介于40岁至69岁的参与者平均随访了20.8年。

女性和男性的结果

在随访期间，共有26,976名参与者死亡。在女性中，鱼类和贝类摄入量高于平均水平的组别全因死亡率最低——每天约100克。作者强调，这一数值不应被解读为已确定的最佳摄入标准。

在女性中，较高的富含omega-3脂肪酸鱼类摄入量与较低的全因死亡率及脑血管疾病死亡率相关。在此类摄入量最高的组别中，死于脑血管疾病的风险比比摄入量最低组低约19%。研究人员将鲑鱼、沙丁鱼、鲭鱼、竹荚鱼和鳗鱼等归入这一类别。

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加工方式的重要性

在男性中，海鲜总摄入量与全因死亡率无关。不过，与此类摄入量最低的参与者相比，食用未加盐鱼类和贝类的若干组别中，脑血管疾病死亡率较低。

未加盐海鲜占海鲜总摄入量的77.3%，富含omega-3的鱼类占39.2%。咸制品包括咸鱼和干鱼、干制幼沙丁鱼以及咸鱼卵。研究人员将钠摄入量纳入考量，但未确定是否正是盐解释了所发现关联的差异。

这项研究属于观察性研究，因此不能证明改变饮食能够预防中风、心血管疾病或死亡。参与者的饮食仅评估了一次，可能存在的海鲜污染物影响也未被测量。

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