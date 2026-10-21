日本医疗协会决定不再使用“异常分娩”一词来描述涉及医疗干预的分娩，包括剖宫产或真空吸引助产。这一变化在向孕妇及其家属说明分娩过程时立即生效。政府同意推行这一新做法，《日本时报》报道。

面向患者的新表述

这一决定由日本妇产科学会和日本妇产科医师协会作出。两方代表与厚生劳动大臣上野贤一郎会面，介绍了相关变化。

此前，为了与不需要此类程序的分娩加以区分，涉及医疗干预的分娩常被定义为“异常”。医疗专业人士担心，这种措辞可能会让孕妇及其家属认为分娩经历是错误或较差的，并造成情绪不适。7月对日本妇产科学会成员进行的一项调查显示，广泛支持弃用这一说法。

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文件和保险方面的变化

医疗机构将被鼓励在与患者沟通时不使用“正常分娩”或“异常分娩”这两个术语。相反，应说明具体程序：阴道分娩、真空吸引助产或紧急剖宫产。医院还被建议不要将“自然分娩”作为阴道分娩的同义词，以免给人造成其他分娩方式不自然的印象。

厚生劳动省已将行政文件中术语变更一事通知地方政府。将首先修订有关一次性生育补贴和儿童照护补助的通知。政府还计划敦促私人保险公司采用新表述，并要求地方政府审查体检和疫苗接种表格中的措辞。

这一术语此前也用于公共医疗保险体系，因为没有医疗干预的分娩目前不在公共保险覆盖范围内。5月，议会通过了一项医疗改革法案，规定此类分娩将获得全面保险覆盖。预计将在两年内实施。

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