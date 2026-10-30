日本千叶大学的研究人员发现了OMC1蛋白，该蛋白有助于从胎儿期到成年期维持卵细胞中的染色体黏连。由庆一郎·石黑教授领导的团队的研究于2026年10月29日发表在《Nature Aging》期刊上，News-Medical报道。

OMC1蛋白的作用

卵细胞在胎儿发育期间形成，随后会长期暂停减数分裂这一细胞分裂过程。在此期间，REC8黏连蛋白复合物将染色体拷贝维系在一起。REC8不会得到补充，并会随着年龄增长逐渐减弱，这与非整倍体发生概率增加有关。非整倍体即染色体数目异常，是流产、不孕和染色体异常的原因之一，其中包括唐氏综合征。

科学家利用单细胞RNA测序，对未成熟的胎儿卵细胞和雄性生殖细胞中的基因活性进行了比较。借此，他们鉴定出此前未被描述过的Omc1基因，该基因在卵母细胞进入静止状态前不久处于活跃状态。研究人员在与REC8复合物相同的区域发现了位于染色体上的OMC1蛋白；它从胎儿阶段一直保留至成年期。

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小鼠实验

在缺少Omc1基因的小鼠中，REC8复合物开始从染色体上消失的时间早于正常情况。即使是这些动物的年轻卵细胞，也显示出染色体黏连减弱以及染色体分离时出现错误，这与在较老卵细胞中更常观察到的情况相似。

当研究人员在成年卵母细胞中恢复OMC1后，染色体上的REC8水平得到部分恢复，染色体错误数量也有所减少。石黑表示，OMC1并不能阻止衰老，但可支持染色体黏连，并延长卵细胞的“染色体寿命”。

作者还指出，OMC1在人类中的对应基因CCDC201的变异此前与早发绝经和卵巢功能丧失有关。在实验中，缩短版本的小鼠OMC1无法定位于卵母细胞染色体上，也无法恢复其黏连。这可能表明，OMC1或CCDC201功能受损能够影响生殖衰老。

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