日本九州大学的研究人员发现，在实验室条件下，硫辛酸三硫化物（LASSS）使肝细胞生长因子蛋白HGF与c-met受体的结合增强超过两倍。该化合物被研究为保护骨骼肌自然修复机制的潜在手段，ScienceDaily报道。

九州大学农学部龙一辰巳教授团队的研究发表在《Scientific Reports》期刊上。研究人员强调，HGF与受体结合增强本身并不能证明肌肉再生得到改善。要确定这一效应是否会影响组织愈合和肌肉力量，还需要进一步实验。

HGF在肌肉修复中的作用

骨骼肌修复涉及卫星细胞——这是一类在组织受损或受到机械作用后被激活的专门干细胞。HGF储存在肌纤维周围的物质中，并可在受伤、运动或拉伸后释放。该蛋白与卫星细胞表面的c-met受体结合，促进其增殖、成熟以及肌纤维修复。

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此前，该团队发现HGF可能发生硝化——一种能够削弱其性质的化学修饰。Y198和Y250位点对于与c-met结合尤为重要。硝化后，HGF与受体的相互作用变差，研究人员认为这可能与肌肉修复能力随年龄增长而下降有关。

LASSS实验结果

科学家将LASSS与谷胱甘肽三硫化物（GSSSG）进行了比较。两种化合物均减少了HGF在易受影响位点的硝化。然而，只有LASSS在与HGF比例更高时，显著提高了该蛋白对c-met受体的亲和力——与未经处理的HGF相比超过两倍。它还使该蛋白对与Y198位点硝化相关的功能丧失更具抵抗力。

在采用尾部悬吊诱导肌肉萎缩模型的小鼠实验中，实验前接受LASSS的小鼠，其HGF硝化水平显著低于未治疗小鼠。同时，这些实验并未显示该化合物能够恢复肌肉质量或力量。作者指出，LASSS的有效性和安全性仍需在衰老动物中进行检验。

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