迈阿密大学米勒医学院Sylvester综合癌症中心的研究人员开展了一项关于多发性骨髓瘤新型影像方法的多中心2期临床研究。靶向免疫PET在部分标准葡萄糖PET/CT未显示疾病迹象的患者中检出了活动性疾病。News-Medical报道了相关结果。

针对CD38蛋白的抗体

该研究纳入了60名多发性骨髓瘤患者。每名患者均接受了标准PET/CT和免疫PET检查，后者是一种使用标记抗体的扫描。抗体可识别骨髓瘤细胞特有的表面蛋白CD38，并与其结合。

标准PET/CT通过标记葡萄糖的摄取情况识别肿瘤病灶。然而，骨髓瘤细胞并不总是比周围正常细胞消耗更多葡萄糖。研究人员表示，由于没有异常的葡萄糖摄取，常规扫描在多达40%的病例中可能无法检出残留疾病。

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方法比较结果

免疫PET在60名参与者中的17人，即28%的人中检出了标准PET/CT未能发现的病灶。后续活检证实，免疫PET上的信号对应于活动性骨髓瘤。与此同时，13名患者，即22%的患者，其疾病由标准扫描检出，但未被免疫PET检出。其余参与者中，两种方法显示的疾病范围相似。

作者指出，该技术不应取代血液检测、骨髓活检或现有影像方法，而可以作为补充。在一个描述的病例中，一名背痛患者的血液指标和常规影像检查均正常，但免疫PET检出了其脊柱病灶。改变治疗后，疼痛消失。

目前版本的检查需要约一周时间，使抗体扩散至全身并附着于肿瘤细胞。团队正在开发更小的抗体片段，这可能使该检测能够在同一天完成。研究结果发表在《Radiology》期刊上。

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