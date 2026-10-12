高强度呼吸使大脑血流量减少45%——News-Medical

在德国慕尼黑举行的欧洲神经精神药理学学院大会上，研究人员公布了一项研究结果：高强度呼吸练习伴随着大脑灰质血流量约45%的下降。据News-Medical报道，在训练期间，平均指标从每分钟每100克组织16.24毫升降至9.81毫升。

MRI检查期间的研究

该研究共有30名健康人士参与，他们此前已有此类呼吸练习的经验。他们在接受磁共振成像检查期间进行了肺部高强度通气练习。参与者报告了明显的意识改变状态：感知变化、生动的心理意象、合一感以及自我感知的变化。

一些参与者描述了与宇宙深刻联结的感觉，研究人员将其与中等或高剂量LSD或裸盖菇素的效应进行了比较，尽管视觉效应较不明显。作者并未声称，血流量下降本身能够解释这些体验的强烈程度。

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大脑网络的变化

主观体验更强烈的人，其大脑默认模式网络的变化也更大。该网络与自我反思和对自我的思考有关。曼海姆中央精神健康研究所的首席研究员克里斯蒂安·施密茨指出，结果表明，既存在脑血流变化，也存在关键大脑网络之间通信的重组。

研究协调员哈娜·阿道尔菲称，呼吸练习是研究意识改变状态的一种合法、低成本且非药物工具。她强调，该研究规模相对较小，其结论具有初步性质。独立评论员盖伊·芬切姆也指出，该研究未设置对照组，且所有参与者此前都已有呼吸练习经验。需要开展更大规模的研究，以评估这些结果的临床意义。

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