约翰斯·霍普金斯大学的工程师开发了由磁场引导的微型机器人，用于将药物定向递送至受感染的心脏组织。正如News-Medical报道，这项研究结果发表于《Advanced Materials Technologies》期刊。

用于递送抗生素的两个模块

这些微型机器人的宽度约相当于铅笔尖或火柴头，长度相当于一粒米。该系统由两部分组成：针状模块固定在感染部位附近的心脏组织上，并充当对接站；药物模块则递送抗生素，与第一个模块磁性连接，并逐步释放药物。

两台设备均由外部电磁线圈系统无线控制，其工作原理被比作磁共振成像。机器人没有自己的电池或电机。按照作者的设想，将系统分为两个小型模块，可使其抵达人体狭窄区域，并可更换药物模块以重复给药。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在模型和组织上的测试

研究人员在模拟人体心脏的心脏模型以及猪心脏组织上测试了该系统。根据他们的数据，机器人移动平稳，包括逆着模拟血流移动。下一阶段预计将在更逼真的模型上进行测试，这些模型具有肌肉收缩和类似心脏搏动的运动。

该技术主要为治疗心内膜炎而开发，心内膜炎是一种心脏组织感染。报道指出，美国每年约有5万人患上心内膜炎，而静脉注射抗生素通常持续数周。研究作者认为，定向药物递送可将这一过程缩短至数小时或不到一天，但这一假设仍需进一步研究。

关注我们在