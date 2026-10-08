美国马萨诸塞大学阿默斯特分校的工程师开发出一种超薄柔性网状装置，能够与人体细胞整合，并有望在无需传统电池的情况下为植入式电子设备供电。研究结果发表在《Science Advances》期刊上，据News-Medical报道。

柔性网状装置如何工作

该设备的基础是薄条状锆钛酸铅，即PZT。这种材料可将机械能转化为电能。研究人员将这些薄条置于超薄且高度柔韧的聚合物平台上，随后在其上接种人体心脏组织细胞。

在生长过程中，细胞包裹着带有PZT元件的平台。包括心脏组织收缩所产生的机械能在内的能量，会被该材料转化为电能。根据作者的描述，形成的系统在运动和外观上类似人体组织，同时能够充当电源。

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研发的实验室阶段

研究的资深作者、副教授Jun Yao指出，用于植入式设备的传统电池体积庞大，且会随着时间推移而耗尽。缩小电池并使其具备柔性，也会限制其可储存的电荷量。团队提出了一种分布式供电方法，其设计模拟了人体细胞的工作原理。

Yao表示，在实验室中，该设备展示出的功率密度比依赖集中式能源的系统高十倍。超薄薄膜可叠加成层，以增加可用功率。同时，这位研究人员强调，该技术目前仍仅处于实验室阶段。

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