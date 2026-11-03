在以色列，研究人员分析了52,330名45至59岁女性的数据，并在一项初步观察性研究中发现，在开始接受现代激素替代治疗的人群中，心脏病发作、中风、血栓形成或80岁前死亡的风险并未增加。News-Medical报道了这一结果。

观察结果

参与者被分为两组可比人群：一组开始接受激素治疗以缓解更年期症状，另一组在就诊妇科医生后，在观察期间未使用该治疗。研究人员按年龄、体重指数、血压、胆固醇水平、是否患有糖尿病、吸烟状况和社会经济指标对女性进行了匹配。

平均随访时间为12年，最长达23年。接受治疗的参与者中，有2,311人记录到心脏病发作、中风或其他相关心血管疾病，占4.4%；未接受治疗的女性中有2,383人记录到上述情况，占4.6%。治疗组中1.3%的参与者在80岁前死亡，未治疗组为1.2%。两组中血栓形成病例的比例均为0.33%：分别为174例和175例。

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治疗形式与局限性

对于不同形式和给药途径的激素治疗——口服药物、贴剂和凝胶——均获得了相似结果。分析纳入了没有被诊断出心血管疾病、血栓或癌症病史的女性。

作者强调，该研究具有观察性质，因此无法证明治疗与心脏状况之间存在直接的因果关系。医疗记录中也可能缺少有关身体活动、饮食、其他健康状况和更年期症状严重程度的数据。参与者按照首次获处方的治疗类型进行分类，未考虑之后可能发生的药物或其形式变化。

研究结果计划于2026年11月6日至9日在芝加哥举行的美国心脏协会科学会议上公布。

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