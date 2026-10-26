由韩国科学技术院（KAIST）领导的研究团队开发出一种可植入神经芯片，用于在施用多奈哌齐后无线监测大脑中乙酰胆碱信号的变化。在小型猪实验中，该设备被植入前额叶皮层。给药后，乙酰胆碱信号升高，随后逐渐恢复至基线水平，News-Medical报道。

测量大脑信号

乙酰胆碱在神经细胞之间传递信号，并在记忆和学习中发挥重要作用。多奈哌齐用于治疗阿尔茨海默病：它抑制乙酰胆碱酯酶——一种分解乙酰胆碱的酶，从而使这种神经递质能够更长时间保持活性。

该芯片结合了乙酰胆碱传感器、光刺激组件以及一套通过蓝牙无线传输测量数据的微型系统。其传感层由多孔壳聚糖和超细银铂纳米线组成。多孔结构为固定检测乙酰胆碱所需的酶提供了较大的表面积，而纳米线则将酶反应产生的过氧化氢转换为电信号。

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光刺激

为减少其他分子对结果的影响，研究人员在细探针的不同侧面设置了一个带酶涂层的电极和一个不带该涂层的电极。比较两个信号可分离出与乙酰胆碱直接相关的变化。

研究人员还在转基因小鼠身上测试了光刺激功能。他们记录到，芯片内置微型发光二极管发出的光引起乙酰胆碱信号升高。

研究结果于10月14日发表在《Device》期刊上。作者指出，该技术可帮助比较不同药物剂量和给药间隔下神经递质的反应，并开发可根据大脑当前反应调整刺激的闭环神经接口。同时，这项研究是在动物身上进行的，并未证明其对阿尔茨海默病具有治疗效果，也未显示记忆得到改善。在将该技术应用于人类之前，仍需进一步检验其长期安全性以及植入后测量的稳定性。

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