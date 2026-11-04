乔治全球健康研究所的研究人员评估了在193个国家用富钾盐替代食盐的影响。建模结果显示，替代全部食盐每年可在全球避免296万人死亡，并减少1017万例心血管疾病和肾脏疾病，News-Medical报道。

研究考察了哪些情景

富钾盐含有较少的氯化钠：其中一部分氯化钠被氯化钾替代。钠摄入过量和钾摄入不足与血压升高有关，而血压升高是卒中、心脏病发作和肾脏疾病的风险因素。

作者针对46亿名成年人分析了多个情景。如果仅替换家庭使用的普通食盐，模型预测每年可避免185万人死亡，并减少619万例心血管疾病和肾脏疾病。研究人员估计，仅替换加工食品和餐馆餐食中的食盐，可避免156万人死亡和546万例疾病。

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在富钾盐由80%已确诊高血压患者使用的情景下，估计每年可避免59万人死亡和172万例疾病。对于80%正在接受高血压治疗的人群，相应数字为48万人死亡和141万例疾病。

风险与食品行业的作用

研究人员指出，对于患有严重肾脏疾病的人，血液中钾含量过高可能构成风险。同时，模型显示，即使对于严重肾脏疾病患者，预期收益也超过风险。对于患有严重肾脏疾病的人以及服用会显著提高血钾水平药物的人，需要采取预防措施，包括告知患者、产品标签标注和临床监测。

研究数据显示，在欧洲和北美，人们从加工食品和餐馆餐食中摄入的盐占70%以上。因此，为了最大化转用富钾盐的效果，需要食品行业参与，并增加氯化钾的生产。2025年，世界卫生组织支持使用富钾盐来降低血压和心血管疾病风险。

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