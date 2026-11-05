研究人员在美国分析了8,706名9至11岁儿童的数据，发现产前同时接触大麻和烟草与流体认知得分略低有关。正如News-Medical报道，研究结果发表在《Addiction》期刊上。

比较了哪些组别

科学家使用了美国“青少年大脑认知发展”研究的基线数据。有关孕期物质使用的信息通过生物学母亲或监护人的回顾性陈述收集。儿童被分为四组：同时接触两种物质、仅接触大麻、仅接触烟草，或未接触大麻和烟草。

联合接触组包括236名儿童，仅接触大麻组195名，仅接触烟草组803名，另有7,472名儿童未接触这两种物质中的任何一种。分析中尤其考虑了孕期饮酒、家庭收入、母亲年龄和教育程度、是否为计划妊娠以及父母的心理健康状况。

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差异较小

流体认知包括认知灵活性、注意力、记忆力和信息处理速度。出生前同时接触大麻和烟草的儿童，其得分比仅接触大麻的参与者低约2.1分，比未接触两种物质的儿童低1.4分。

与仅接触烟草组相比，差异约为1.3分，但不具有统计学显著性。同样，研究人员未发现晶体认知存在显著差异，晶体认知包括词汇量和阅读技能。

作者指出，这项研究采用观察性横断面设计，因此不能证明因果关系。由于是在9至11年后回忆事件，有关物质使用的数据可能并不完整；研究也没有考虑剂量、使用频率、大麻效力和二手烟。该分析具有探索性，发现的差异较小。

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