在英格兰，顾问心脏病专家阿西夫·卡西姆表示，“走廊护理”这一术语掩盖了NHS医院危机的真实规模。这是指在医院走廊、等候区及其他并非为临床护理设计或未配备相关人员的场所为患者提供护理，News-Medical报道。

医院等待时间数据

卡西姆在为《英国医学杂志》撰写的文章中指出，2026年9月，英格兰240万名急诊患者中，只有74%在四小时内被收治、转院或出院。超过5万人在作出住院决定后等待入院超过12小时。

在2025—2026年期间，此类超过12小时的等待次数达到570,957次，比前一年增加7.2%。卡西姆表示，在2010年至2015年间，大多数伦敦急诊科达到或接近目标：95%的患者应在四小时内被收治、转院或出院。当时，12小时延误被视为需要分析原因的例外情况。

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呼吁公开讨论

这位心脏病专家认为，将患者转移到走廊或医院其他区域可能会暂时减轻急诊科的压力，但不会增加配备人员的床位、临床能力或更安全的治疗条件。

卡西姆还将急诊医疗的压力与更广泛的系统性问题联系起来，尤其是由于缺乏社会支持，无法安全地让体弱的老年人出院。他呼吁公布长期处于不适合治疗场所的患者数据，投资医院能力和社会照护，并分析与长期延误相关的严重事件。

英国皇家急诊医学学院估计，英格兰急诊科的长期等待与2025年15,860例超额死亡有关，而2015年此类死亡估计为1,657例。卡西姆强调，应当如实告知患者及其家属不符合可接受临床标准的条件。

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