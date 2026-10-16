美国心脏病学会在《JACC》期刊发表了一份科学声明，建议将体育锻炼作为预防和治疗心血管疾病的基础组成部分予以处方。正如News-Medical报道，当久坐不动的人变得更加活跃时，哪怕只是小幅增加活动量，心血管风险的下降最为明显。

用运动代替不活动

声明指出，较低的心肺适能是未来心血管疾病的预测因素，其影响可与吸烟、高血压、高胆固醇和糖尿病等传统风险因素相提并论。与此同时，运动处方在常规心血管医疗中的整合仍不一致。

文件作者强调，规律的身体活动、结构化训练以及更好的心肺适能可改善运动耐受性、减少住院次数并提高生活质量。作者组主席乔纳森·N·迈尔斯指出，患者无需成为运动员也能改善心脏健康：小幅增加活动量即可带来切实益处，尤其是对不活跃的人群。

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每天5000至7000步

该文件还援引数据称，对许多成年人而言，每天约5000至7000步与具有临床意义的改善以及心血管疾病死亡和全因死亡的大幅下降有关。作者强调，即使未达到每天1万步，也可能获得心血管益处。

建议根据个人的心血管状况、功能能力、症状、治疗目标和偏好，个体化选择运动方案。建议大多数成年人将力量训练与有氧运动结合。可穿戴设备、远程或居家康复可帮助维持运动参与度和对方案的长期遵从性，包括与心脏康复相结合。

对于大多数无症状或临床状况稳定的人，在开始身体活动前无需进行常规检测，尽管在需要时检测可能有助于个体化安排运动负荷。作者还呼吁扩大获得心脏康复服务的机会，并为无法参加正式项目的已确诊心血管疾病患者提供个体化运动处方。

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