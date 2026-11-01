美国UCLA Health的研究人员发现，居住地长期接触农药毒死蜱与罹患帕金森病的风险升高逾2.5倍之间存在关联。ScienceDaily报道称，该研究发表于《Molecular Neurodegeneration》期刊。

科学家分析了829名确诊帕金森病患者和824名未患该病参与者的数据。他们均参与了长期研究Parkinson's Environment and Genes。研究人员将加利福尼亚州的农药使用记录与参与者居住和工作地址记录进行比对，以评估可能的毒死蜱暴露。

作者强调，基于人群的分析发现了关联，但其本身并不能证明是该农药导致了疾病。为研究可能的生物学机制，团队还在实验室模型中进行了实验。

小鼠实验

研究人员让小鼠以气溶胶形式接触毒死蜱11周。动物出现了运动障碍以及产生多巴胺的神经元减少。研究人员还发现了脑部炎症和α-突触核蛋白的异常积聚，这些现象与帕金森病有关。

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产生多巴胺的神经元丧失是这种进行性神经系统疾病的特征之一。多巴胺水平下降与震颤、肌肉僵硬、动作迟缓和协调障碍有关。

细胞清除功能受损

在斑马鱼实验中，科学家发现毒死蜱可能扰乱自噬，即细胞清除受损蛋白质及其他不需要成分的过程。由于这一机制失灵，受损物质在神经元中积累，促使其发生退化。

当研究人员在实验室模型中恢复细胞清除机制或去除突触核蛋白时，神经元得到了保护，免受损伤。与此同时，潜在的保护作用目前仅在实验室模型中得到证实，因此还需要进一步研究，以确定增强自噬是否能够预防或减少人类的脑损伤。

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