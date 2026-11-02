中国医学会小儿外科分会的肿瘤外科和泌尿外科小组制定了儿童单侧威尔姆斯肿瘤手术治疗共识。该文件根据17个临床问题提出了34项建议，News-Medical报道。

何时建议手术

该共识于2026年6月17日发表在《World Journal of Pediatric Surgery》期刊上。作者强调应完整局部切除肿瘤、准确进行淋巴结分期和组织学评估，同时力求降低并发症风险。

对于可切除肿瘤，建议立即进行根治性肾切除术，即切除受累肾脏。对于部分高风险患者或初始不可手术的肿瘤，建议进行术前化疗。尤其是在已确诊WT1种系突变、单肾、严重麻醉风险或肿瘤血栓延伸至肝静脉以上的情况下，不建议立即手术。

活检和淋巴结

通常不建议进行经皮活检。不过，当肿瘤是否来源于肾脏尚不明确、怀疑为良性疾病或威尔姆斯肿瘤以外的其他疾病时，以及对于IV期患者和10岁以上患者，可以考虑进行活检。

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作者建议，在可能的情况下尽早结扎肾蒂血管，并进行充分的淋巴结取样。对肾门区、主动脉腔静脉区、腹主动脉旁区及其他指定区域的6至10个淋巴结进行检查被认为是最佳做法。作者表示，这能改善分期，并有助于将假阴性结果比例控制在10%以下。

复杂病例

如果没有肿瘤直接侵袭，建议保留肾上腺和邻近器官。对于位于肝静脉以上的肿瘤血栓，建议采用新辅助化疗；如果血栓延伸至心房，则需要多学科治疗。

保留肾单位手术不应成为常规做法，并需要严格的筛选标准。微创手术只能在具备相应经验的中心用于经过筛选的病例；作者认为，转为开放手术是合理的临床决定。对于复发病例，优先采用二线化疗，而肺部或中枢神经系统的晚期孤立性病灶可以通过手术切除。

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