在英格兰和威尔士，可卡因首次成为与毒品相关死亡中最常被记录的物质。2025年，共有1233人死于与可卡因相关的原因，该毒品出现在22%的此类死亡案例中，《卫报》报道，并援引英国国家统计局的数据。

死亡人数仍然居高不下

2025年，英格兰和威尔士共登记了5519起与药物中毒相关的死亡。这比前一年少46起，但该数字仍约为十年前水平的两倍。

与可卡因相关的死亡人数是十年前的四倍，也是2010年水平的八倍。统计数据包括使用粉末可卡因、注射可卡因或吸食快克可卡因的案例。

在登记的可卡因相关死亡中，64%涉及40岁以上人群。在向毒瘾治疗服务机构寻求帮助的人群中，也记录到了类似趋势。

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地区和社会不平等

英格兰东北部的毒品死亡率最高——2025年每百万人中有135.2人死亡。伦敦的指标最低——每百万人中有58.3人死亡。在最贫困地区，死亡人数是最不贫困地区的五倍。

统计数据还显示，提及氯胺酮的死亡人数急剧上升：2025年为115起，而2020年为27起、2015年为7起。

慈善机构和专业组织呼吁政府紧急采取措施，降低毒品死亡人数并支持成瘾治疗。Forward Trust执行董事迈克·特雷斯将风险上升与南美洲创纪录的可卡因产量、价格下跌以及毒品纯度提高联系起来。Collective Voice表示，原计划的成瘾治疗投资项目已被搁置，考虑通胀因素后，资金实际上有所减少。

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