甲苯咪唑与吉非替尼联用减缓小鼠肿瘤生长——ScienceAlert

在对吉非替尼耐药的非小细胞肺癌小鼠模型中，将驱虫药甲苯咪唑与靶向抗癌药吉非替尼联合使用，减缓了肿瘤生长。该研究发表于《PLOS ONE》期刊，ScienceAlert报道。这些结果属于临床前研究，不能证明该组合对人类有效或安全。

细胞实验结果

科学家研究了一种带有EGFR突变的非小细胞肺癌模型，其细胞已对吉非替尼产生耐药性。EGFR蛋白传递促进细胞生长的信号；吉非替尼会阻断这一机制，但耐药细胞仍能继续增殖。

经吉非替尼作用72小时后，癌细胞活力约为未经处理对照组水平的93%。低浓度甲苯咪唑将该指标降至约80%，而两种药物联用则降至38%。研究人员称，检测还发现了DNA损伤，包括DNA一条或两条链的断裂。

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小鼠实验数据

在一项为期40天、每组8只小鼠的实验中，未经治疗时肿瘤倍增时间的中位数为6.2天。仅使用甲苯咪唑时，该数值增至10.3天；仅使用吉非替尼时增至15.5天。联合治疗时，肿瘤倍增时间的中位数达到25天。

不过，肿瘤并未消失。作者未能确定甲苯咪唑是恢复了肿瘤对吉非替尼的敏感性，还是仅仅加重了会降低耐药细胞存活率的损伤。他们也没有对药物协同作用进行正式评估，且未直接追踪DNA复制机制的紊乱。

研究人员指出，甲苯咪唑口服后的吸收情况可能不同，因此需要进一步研究药物在肿瘤中的剂量和浓度。小鼠未出现持续性体重下降，但要评估安全性，仍需研究其对器官、健康组织、长期使用以及药物相互作用的影响。后续任务包括在其他耐药细胞系、患者肿瘤模型中进行测试，并检验对较新的EGFR靶向药物奥希替尼的耐药性。

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